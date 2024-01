Mondly, oltre 1.000 euro di sconto sul piano senza abbonamento

La pluripremiata app Mondly ti offre un’opportunità imperdibile per iniziare il nuovo anno imparando una nuova lingua. L’offerta limitata di Mondly Premium ti consente di accedere a 41 lingue a vita per soli 99,99 euro, anziché 1999,99 euro, pari a un risparmio del 95%.

Con oltre 110 milioni di download, Mondly si è affermata tra i leader nel settore delle app per l’apprendimento delle lingue, combinando esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

Mondly è divertente, veloce ed efficace

Imparare una nuova lingua con Mondly è un’esperienza divertente, veloce ed efficace, perché utilizza una solida scienza neurale combinata con tecnologie all’avanguardia, aiutandoti così ad apprendere una nuova lingua ancora più velocemente.

Con Mondly, non stai solo imparando una lingua, stai arricchendo la tua esperienza linguistica con funzionalità extra. Ottieni accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Vantaggi dei corsi di lingua Mondly:

Memorizza le parole più usate e comincia a formare frasi e prendere parte a conversazioni in pochi minuti. Con intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci, inoltre, imparerai ancora più rapidamente nuove lingue

più usate e comincia a formare frasi e prendere parte a conversazioni in pochi minuti. Con intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci, inoltre, imparerai ancora più rapidamente nuove lingue Mondly collabora con professionisti madrelingua per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali

per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali Esercitati in conversazioni reali: utilizza un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata Potrai scegliere la lingua in cui ti verranno proposti i corsi Mondly

Mondly è una tra le scelte preferite da utenti di tutto il mondo. Approfitta dell’offerta limitata: sconto del 95%, che fa crollare il prezzo del piano a vita (senza abbonamento) a soli 99,99 euro anziché 1999,99, come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.