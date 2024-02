Mondly sconta le sue 41 lingue per il mese dell'amore

Quest’anno c’è un’opportunità speciale per innamorarsi di una nuova lingua, grazie all’imperdibile promozione di San Valentino di Mondly. Per un periodo limitato, puoi ottenere l’accesso a vita a 41 lingue per soli 89,99 euro, risparmiando il 96% sul prezzo normale di 1999,99 euro.

Il metodo Mondly funziona: ecco perché

Mondly, pluripremiata app, ha conquistato il cuore di oltre 110 milioni di utenti grazie alla sua combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Ma come funziona il metodo Mondly?

Innanzitutto, l’app si basa su una solida scienza neurale combinata con tecnologie all’avanguardia. A ciò si aggiungono strategie di gamification, che rendono l’apprendimento delle lingue ancora più coinvolgente ed efficace.

Con Mondly, potrai concentrarti sulle frasi di uso comune anziché sulle singole parole, accelerando il tuo apprendimento e permettendoti di prendere parte a conversazioni in pochi minuti. Collaborando con madrelingua professionisti, Mondly assicura pronunce impeccabili e accenti naturali, mentre l’uso di un chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata ti permettono di esercitarti in conversazioni reali.

Un altro vantaggio che contraddistingue Mondly è il sistema di ripetizione unico, basato su intervalli collaudati ed efficaci, che ti aiuteranno a memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficiente. Ma la vera rivoluzione è la possibilità di imparare dalla tua madre, che rende l’app accessibile a un pubblico pressoché globale.

A San Valentino regala o regalati la possibilità di accedere a vita a ben 41 corsi di lingua, tutte le risorse e i vantaggi inclusi, al prezzo di soli 89,99 euro (invece di 1999,99) grazie alla promozione limitata Mondly in corso.

