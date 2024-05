Mondly: sconto del 95% per imparare le lingue in qualsiasi momento

La conoscenza delle lingue apre le porte a numerose opportunità, soprattutto in ambito lavorativo. Tuttavia, spesso gli impegni giornalieri ci impediscono di dedicarci completamente allo studio, con il risultato che – per mancanza di tempo – tendiamo a lasciare perdere completamente l’idea. Fortunatamente, è ancora una volta la tecnologia a venirci incontro: Mondly è un’applicazione pluripremiata per l’apprendimento delle lingue, una sorta di insegnante tascabile.

Con uno sconto speciale del 95% sul piano a vita, ora puoi accedere a tutte le funzionalità di Mondly per sempre e senza abbonamento a soli 99,99 euro, anziché il prezzo standard di 1999,99 euro. Vale a dire: ben 41 lingue tra cui scegliere, lezioni, risorse aggiuntive e due applicazioni gratuite, ovvero Mondly AR con la realtà aumentata e Mondly Kids per i più piccoli.

I vantaggi di Mondly, racchiusi in un’app

L’approccio innovativo e coinvolgente è ciò che contraddistingue Mondly. Ecco alcuni tra i punti chiave di questa ottima applicazione:

Frasi comuni per esplorare la lingua: dimentica lo studio di singole parole, Mondly ti aiuta a imparare il contesto e l’utilizzo pratico delle parole fin dall’inizio;

per esplorare la lingua: dimentica lo studio di singole parole, Mondly ti aiuta a imparare il contesto e l’utilizzo pratico delle parole fin dall’inizio; Parla come un madrelingua : grazie a un team di esperti, Mondly offre un audio chiaro e di qualità, pronunciato da madrelingua, per aiutarti a migliorare la tua comprensione e pronuncia;

: grazie a un team di esperti, Mondly offre un audio chiaro e di qualità, pronunciato da madrelingua, per aiutarti a migliorare la tua comprensione e pronuncia; Argomenti legati a situazioni reali : Mondly ti offre lezioni strutturate intorno a situazioni di vita quotidiana;

: Mondly ti offre lezioni strutturate intorno a situazioni di vita quotidiana; Chatbot per avere sempre un feedback: questo innovativo strumento, dotato di software con riconoscimento vocale, ti permette di migliorare la tua pronuncia in tempo reale per accelerare l’apprendimento.

Imparare nuove lingue non sarà più un peso con Mondly: puoi seguire le lezioni in qualsiasi momento, nei ritagli di tempo, a casa o sui mezzi pubblici. Tutto ciò di cui hai bisogno – lezioni, risorse, spiegazioni e molto altro – sono a portata di app. Lo sconto al 95% è quindi un’opportunità davvero interessante per affacciarsi a questo mondo, risparmiando.

Ricordiamo che la promozione è rivolta al piano a vita, quindi una volta acquistato avrai accesso per sempre a tutto ciò che include, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Il prezzo è di 99,99 euro anziché 1999,99, praticamente oltre 1.000 euro di risparmio.