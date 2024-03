Monitor Curvo da 27 pollici con risoluzione QHD e 165Hz scontato 21%

Porta il gaming su computer e non solo al livello successivo. Con un Monitor Curvo da 27 pollici firmato HP non puoi che riuscire nell’intento spendendo anche poco. Questo bellissimo prodotto ha tutto al posto giusto per un’esperienza senza precedenti.

Dal momento che è in promozione su Amazon con uno sconto del 21%, beh, è la tua occasione. Se sei interessato collegati al volo e completa l’acquisto con 219€. Un ottimo prezzo.

Le spedizioni, ricorda, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor Curvo da 27 pollici con tutto al posto giusto

Puoi metterlo sulla scrivania con il suo piedistallo oppure usare un braccio per un attacco al muro o sospeso grazie alla presenza del VESA. Il Monitor Curvo da 27 pollici di HP lo sistemi come vuoi per goderti i tuoi contenuti gaming fino all’ultimo pixel senza rinunciare né alla qualità, né alla comodità.

Con il display antiriflesso e pannello VA hai una resa ottima. La risoluzione è QUAD HD per non ignorare neanche un dettaglio e avere un’esperienza elevata sia che tu stia guardando un contenuto streaming, sia che tu stia giocando. A rendere tutto ancora più fluido ci sono i 165Hz che non sono assolutamente da sottovalutare.

Cosa ti mette a disposizione? Porta HDMI 2.0 (HDCP), DisplayPort 1.4, 1 e uscita Audio o per Microfono da 3,5 mm. Inoltre mi sembra giusto dirti che ha un tempo di risposta di 1 ms così da essere in linea con tutti i tuoi requisiti.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Monitor Curvo da 27 pollici di HP a soli 219,99€ ora che è in promozione con uno sconto del 21%.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.