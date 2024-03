Monitor HP da 22" FHD a soli 79,99€ con le Offerte di Primavera

Se stai cercando una soluzione rapida, economica ed efficace per la tua postazione di studio o di lavoro questo monitor HP da 22 pollici in offerta per gli sconti di primavera di Amazon è perfetto. Oggi, grazie allo sconto del 20%, puoi pagarlo infatti solo 79,99 euro, con spedizione Prime e consegna veloce.

Monitor HP economico, ma performante

Il monitor HP V22ve G5 ha un display da 21,5 pollici di tipo VA con risoluzione Full HD a 75Hz: con un rapporto di contrasto di 3000:1 e una luminosità di 200 nits, è in grado di riprodurre colori vividi e neri profondi, ideale per guardare film, lavorare su progetti creativi o navigare sul web.

Hai la possibilità di inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 23° per trovare l’angolazione più comoda per te. Inoltre, l’ampio angolo di visualizzazione orizzontale di 178° assicura che i colori rimangano accurati anche quando guardi lo schermo da diverse angolazioni.

Le cornici sottili sui tre lati ti offrono un’ottima esperienza visiva senza distrazioni mentre, per quanto riguarda la connettività, la periferica è dotata di porte HDMI 1.4 e VGA standard, dandoti modo di collegare, se serve, più dispositivi allo stesso momento.

Nella confezione troverai il monitor HP V22ve G5, un cavo HDMI, una scheda di garanzia, un pieghevole di installazione rapida e il cavo di alimentazione CA. Con il supporto VESA da 100 x 100 mm, hai anche la flessibilità di montare il monitor a parete per risparmiare spazio sulla tua scrivania. Tutto questo a soli 79,99 euro.