Mouse Logitech MX Master 3S: a questo prezzo è IMPERDIBILE

Avete bisogno di un ottimo mouse professionale e vorreste portarvi a casa il Logitech MX Master 3S a un buon prezzo? Allora correte subito su Amazon e mettetelo nel carrello per acquistarlo al prezzo di 93,99 euro con uno sconto del 30%. Si tratta di uno dei migliori dispositivi della categoria, apprezzato da chi lo usa ogni giorno per lavorare e/o produrre contenuti. Compatibile con Windows, MacOS, Linux e Chrome è un acquisto sicuro e performante per la tua produttività.

Mouse Logitech MX Master 3S a un prezzo incredibile (-30%)

Il Mouse Logitech MX Master 3S è un vero e proprio top di gamma e oggi su Amazon lo acquistate a un prezzo quasi stracciato per la sua alta qualità. Affrettatevi perché stanno andando a ruba e le caratteristiche tecniche vi fanno capire il motivo. Prima di tutto il suo sensore ottico è così speciale da funzionare su qualsiasi superficie, anche una scrivania in vetro, e senza tappetino. Questo è particolarmente utile non solo per mantenere un certo look nella tua postazione, ma anche quando sei in viaggio e non sai mai che superficie ti può capitare.

Il mouse Bluetooth MX Master 3S introduce Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione ma con il 90% di rumore di click in meno. Grazie allo scorrimento MagSpeed risulta molto più veloce, preciso e silenzioso e con il suo design ergonomico permette di avere una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. Infine il software di personalizzazione consente di personalizzare a piacimento i tasti e ottimizzare il flusso di lavoro grazie al software Logi Options+.

Perciò non perdete tempo, mettetelo subito nel carrello a soli 93,99 euro, invece di 134,99 euro grazie allo sconto del 30%.

