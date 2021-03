Mouse wireless Logitech M590: silenzioso e performante a un prezzo WOW

Se siete alla ricerca di un ottimo mouse per un uso quotidiano di qualsiasi tipologia e che non costi molto, siete nel posto giusto. Oggi, infatti, Amazon propone l’ottimo mouse wireless Logitech M590 con uno sconto del 42% che lo porta da 51,99 euro a soli 29,99 euro.

Mouse Logitech M590: caratteristiche principali

Il mouse wireless Logitech M590 Multi-Device Silent è un mouse intuitivo senza fili. Con questo mouse silenzioso, è possibile eseguire più operazioni ‎contemporaneamente su due computer in completo silenzio e semplicità. Con una piacevole ‎sensazione di clic e oltre il 90% in meno di click noise, sia voi che il vostro ambiente apprezzerete ‎questo mouse silenzioso e discrete. La rotella di scorrimento gommata garantisce una ‎scorrevolezza e uno scorrimento piacevolmente silenziosi.

Si tratta di una delle proposte migliori per la produttività, ad un prezzo piuttosto contenuto. L’M590 di Logitech presenta un doppio funzionamento senza fili, attraverso il dongle in dotazione o attraverso il Bluetooth. Una delle caratteristiche più rilevanti è la possibilità di gestire due diversi computer simultaneamente, senza la necessità di riconnettere il mouse grazie a Logitech Flow. A questo si aggiungono ben 7 tasti programmabili attraverso il software di Logitech.

Al prezzo di 29,99 euro su Amazon, è un’ottima alternativa per chi ha elevate esigenze, ma non vuole spendere le cifre astronomiche dei top di gamma per la produttività.