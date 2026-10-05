Mouse wireless per vincere a mani basse: ASUS ROG STRIX IMPACT III (-40%)

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ASUS ROG STRIX IMPACT III è il migliore a questa cifra

L’ASUS ROG STRIX IMPACT III è un mouse wireless da Gaming che garantisce prestazioni straordinarie e ti permetterà di avere un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari. Grazie al suo sensore ottico ROG AimPoint con sensibilità fino a 36.000 DPI e deviazione <1%, potrai spostarlo in modo incredibilmente veloce e preciso con piccolissimi movimenti della mano. E scorre su qualsiasi superficie senza problemi.

Ha un design estremamente compatto con un peso di appena 57 grammi (senza batteria) e pulsanti con un ottimo feedback tattile, due dei quali posti dove appoggi il pollice per avere le scorciatoie veloci. Offre una doppia connessione che potrei scegliere in base alle tue necessità. Puoi usare il ricevitore per la modalità wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz o con la tecnologia Bluetooth 5.1. Con la prima avrai fino a 450 ore di utilizzo mentre con la seconda puoi arrivare anche fino a 618 ore.

Se sei un amante del gaming sicuramente questa è l’offerta per te. Dunque non fartela sfuggire. Vai ora su Amazon e acquista il tuo ASUS ROG STRIX IMPACT III a soli 47,82 euro, invece che 79,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.