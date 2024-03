MSI Z790 GAMING PLUS: l'OCCASIONE che cercavi (-23%)

Desideri di trasformare il tuo PC gaming in una macchina da guerra pronta a fronteggiare ogni sfida? Con la scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS, questo sogno diventa finalmente realtà. Grazie al suo design robusto e alle prestazioni eccezionali, questa scheda madre è pronta a soddisfare anche i gamer più esigenti.

Attualmente in super sconto del 23% su Amazon, è un affare da non perdere al prezzo speciale di soli 214,40 euro, anziché 279,99 euro.

MSI Z790 GAMING PLUS: impossibile resistergli a questo prezzo

Il cuore pulsante di questa scheda madre MSI è il chipset Intel Z790, progettato per offrire prestazioni senza compromessi e una stabilità impeccabile. Con il supporto per i processori Intel di 12° e 13° generazione, avrai a disposizione tutta la potenza di cui hai bisogno per dominare il campo di battaglia virtuale.

Il sistema di raffreddamento avanzato della Z790 GAMING PLUS assicura che la tua CPU e il tuo sistema rimangano sempre al fresco, anche durante le sessioni di gioco più intense. Con il raffreddamento Frozr AI, le impostazioni della ventola del sistema vengono regolate automaticamente in base alle temperature di CPU e GPU, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza intoppi.

Grazie al circuito Memory Boost isolato per l’overclocking delle memorie DDR5 e ai 4 slot DIMM DDR5 disponibili, avrai la libertà di espandere la tua memoria e ottenere prestazioni straordinarie. E con il supporto per le schede grafiche PCIe 5.0 x16 e le porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, avrai a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per espandere il tuo arsenale di gioco.

Inoltre, con 4 slot M.2 Gen4 x4 64Gbps, avrai a disposizione un’enorme capacità di archiviazione ad alta velocità. Il Shield Frozr sullo slot primario assicura che le tue unità SSD rimangano al fresco anche durante gli accessi più intensi, evitando il throttling termico e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Dunque, se sei un gamer che cerca il massimo delle prestazioni e della stabilità, la scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS è la scelta perfetta per te. Approfitta subito dello sconto del 23% su Amazon e acquistala al prezzo competitivo di soli 214,40 euro, prima che sia troppo tardi.