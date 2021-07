MVT verifica se il telefono è stato infettato da Pegasus

Nei giorni scorsi un nuovo report su Pegasus, software sviluppato e commercializzato dalla israeliana NSO Group, ha svelato come lo spyware sia stato impiegato per violare i dispositivi di molte più persone rispetto a quanto ipotizzato in passato. Sono oltre 50.000 le potenziali vittime, molte delle quali nelle categorie di giornalisti, attivisti, legali ed esponenti del mondo politico. Oggi è da segnalare uno strumento in grado di rilevare l'eventuale violazione del proprio dispositivo.

Si chiama Mobile Verification Toolkit (MVT) ed è messo a disposizione in forma del tutto gratuita dai ricercatori di Amnesty International su GitHub. Può essere eseguito per analizzare Android e iOS, risultando più efficace con il sistema della mela morsicata per un semplice motivo: sono di più gli iPhone presi di mira, di conseguenza, sulla base dei dati raccolti, risulta più semplice identificare la compromissione.

New: Amnesty researchers published a toolkit for the #PegasusProject to help anyone scan their iPhone and Android devices for evidence of compromise by NSO's Pegasus spyware. Mobile Verification Toolkit (MVT) is easy to use (even I figured it out).https://t.co/qUOXa4cu0R

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) July 19, 2021