Nascondere la posizione con un'estensione per Chrome

Le VPN permettono di evitare il tracciamento online mediante la scelta di server che si trovano in altri paesi. Esistono però funzioni JavaScript che consentono di scoprire ugualmente la posizione geografica dell’utente direttamente dal browser. Uno sviluppatore ha realizzato un’estensione per Chrome che può mostrare informazioni fasulle e proteggere la privacy.

Vytal nasconde la posizione geografica

Alcune funzioni JavaScript consentono di recuperare dal browser il fuso orario e l’ora locale, da cui è possibile ricavare il paese di origine (o almeno la regione geografica) dell’utente, nonostante l’uso di una VPN. L’estensione Vytal per Chrome, realizzata dallo sviluppatore z0ccc, permette di falsificare fuso orario, ora locale, coordinate geografiche e user agent del browser.

L’estensione sfrutta le API chrome.debugger per fornire dati errati in frame, web worker e durante il caricamento iniziale dei siti web. Un sito dedicato permette di verificare quali informazioni vengono lette dal browser con o senza estensione, quando viene utilizzata una VPN.

Lo sviluppatore sottolinea che c’è un leggero ritardo tra il caricamento della pagina e quando il debugger inizia a falsificare i dati, quindi le informazioni reali dell’utente potrebbero essere rivelate per pochi secondi. Successivamente verranno mostrate le informazioni false che garantiscono la privacy.

Vytal supporta solo browser basati su Chromium, pertanto non può essere installata su Firefox. Lo sviluppatore ha promesso di aggiungere altre funzionalità, tra cui la possibilità di scegliere un user agent in base al sistema operativo e di creare una lista di siti che non devono ricevere dati falsi.

