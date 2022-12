Il Mini PC con Windows 11 Pro per Natale: sconto 111€

Cerchi un Mini PC da mettere sotto l’albero di Natale? Sei ancora in tempo: oggi ACEMAGICIAN JK06 è in sconto di 111 euro su Amazon, grazie al coupon da attivare in un click. Compatto, molto silenzioso e adatto anche alla produttività, racchiude al suo interno tutte le componenti di un computer fisso tradizionale, ma in formato ridotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

ACEMAGICIAN JK06: il Mini PC al suo prezzo minimo

processore Intel Celeron N5100, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile tramite slot interno), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, Ethernet, due porte USB 3.0 e due USB 2.0, una USB-C, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, lettore microSD e jack audio. Inclusa nella confezione la staffa per il montaggi dietro allo schermo. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello JK06) al prezzo finale di soli 248 euro invece di 389 euro come da listino, con uno sconto totale di 111 euro rispetto al listino: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon su Amazon.

Non è finita qui: la disponibilità è immediata e con spedizione gratuita in un giorno. Ciò significa che, se lo ordini subito, lo riceverai domani, giusto in tempo per incartarlo e metterlo sotto l’albero: il regalo di Natale hi-tech perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.