NetCo: TIM sceglie KKR per l'offerta vincolante

Dopo aver rispedito al mittente varie offerte non vincolanti presentate dal consorzio CDP Equity-Macquarie e da KKR, il consiglio di amministrazione di TIM ha scelto l’ultima offerta di KKR che quindi potrà presentare un’offerta vincolante entro il 30 settembre. Ma già si prevede l’opposizione da parte di Vivendi, primo azionista dell’azienda.

Antitrust, golden power e Vivendi

Entro la scadenza del 9 giugno, TIM ha ricevuto le offerte da CDP Equity-Macquarie e KKR che sono state esaminate dal consiglio di amministrazione durante le riunioni del 19 e 22 giugno. Ieri sera, il cda ha deciso che l’offerta presentata da KKR è preferibile rispetto a quella del consorzio CDP Equity-Macquarie, in termini di eseguibilità, tempistica e valore.

Pertanto, il consiglio ha dato mandato all’amministratore delegato di avviare una negoziazione migliorativa e in esclusiva con KKR. Quest’ultima deve presentare un’offerta conclusiva e vincolante entro il 30 settembre. Come è noto, TIM vuole cedere NetCo, la società che gestirà le attività relative alla rete fissa, incluse FiberCop e Sparkle.

Come viene chiarito nel comunicato stampa, la vendita di NetCo è soggetta all’approvazione da parte dell’autorità antitrust e del governo italiano. Sparkle gestisce i cavi sottomarini in fibra ottica, attraverso i quali passa l’80% del traffico Internet di Israele. Il governo potrebbe quindi applicare il golden power, in quanto le attività di Sparkle sono di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale.

Vivendi, primo azionista di TIM con il 23,75%, ha già promesso battaglia. Secondo l’azienda francese, l’offerta di KKR è troppo bassa. Vivendi ritiene che il valore della rete di TIM sia oltre 30 miliardi di euro.