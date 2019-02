Non solo Galaxy S10: Samsung Galaxy Home in aprile

Nella giornata quasi completamente monopolizzata dal Galaxy S10, c’è stato spazio per parlare anche di un altro device in arrivo dal brand sudcoreano: Samsung Galaxy Home. Come si può intuire già dal nome si tratta di un prodotto destinato alla casa, più precisamente uno smart speaker basato sull’intelligenza artificiale dell’assistente Bixby. Stando alle dichiarazioni di DJ Koh, farà il suo debutto sul mercato nel mese di aprile.

Lo smart speaker Samsung Galaxy Home

La progettazione del device è stata annunciata esattamente un anno fa, con il rilascio di alcune prime informazioni sul design e sulle caratteristiche integrate. Se ne è parlato poi in agosto in concomitanza con la presentazione del phablet Galaxy Note 9 e di nuovo a novembre durante la Developer Conference rivolta alla community di sviluppatori. Non era però mai stata confermata una data di lancio. Samsung lo ha fatto a lato dell’evento Unpacked andato in scena ieri a San Francisco. Nessuna informazione invece per quanto riguarda il prezzo e sul rollout a livello internazionale.

Non manca ovviamente la compatibilità con SmartThings per l’interazione vocale con le altre apparecchiature presenti nell’ambiente domestico. Il comparto audio è curato da AKG, marchio del gruppo Harman acquisito negli anni scorsi che da sempre è sinonimo di qualità. Dal punto di vista del design, Galaxy Home si presenta con una colorazione nera (ne potrebbero essere svelate altre prima del lancio) e supportato da tre piedini in metallo per poter essere appoggiato su qualsiasi superficie.

L’assistente virtuale Bixby, lo ricordiamo, sta facendo proprio in questo periodo il suo esordio anche nel nostro paese con una versione localizzata che sa parlare italiano. Entro l’anno il suo raggio d’azione si estenderà ai televisori commercializzati da Samsung e ad altri elettrodomestici del brand come i frigoriferi della gamma Family Hub, abbracciando così l’intero ecosistema smart home del gruppo.