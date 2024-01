NordPass: password manager con il 58% di sconto

Il Password Manager NordPass è un tool esclusivo necessario per avere sempre le proprie password al sicuro da occhi indiscreti. Con questo applicativo puoi generare delle password robuste in modo da prevenire il furto di dati. Inoltre, puoi verificare anche se quelle esistenti sono state violate e in caso agire di conseguenza.

Inoltre, questo password manager è diverso da tutti gli altri perché supporta le passkey, un nuova tipologia di autenticazione password-less.

NordPass: ecco lo sconto sui pacchetti premium

Oltre alla versione gratuita, in grado solo di salvare e memorizzare i campi automatici su web e app quando necessitano di inserire le nostre password o carte di credito, ci sono due pacchetti attualmente in sconto con delle feature avanzate.

Il piano Premium è ora disponibile a 1,29 euro al mese con uno sconto del 56% sul piano biennale e ben 3 mesi gratuiti aggiuntivi.

Garanzia di rimborso : puoi provare il servizio per 30 giorni e richiedere il rimborso completo in qualsiasi caso.

: puoi provare il servizio per 30 giorni e richiedere il rimborso completo in qualsiasi caso. 1 account utente Premium : puoi gestire un numero illimitato di password con un account.

: puoi gestire un numero illimitato di password con un account. Salvataggio e compilazione automatici : sia sul web sia su determinate app.

: sia sul web sia su determinate app. Memorizza password, passkey, carte di credito : puoi salvare i tuoi dati per accedere a siti e app che necessitano di autenticazione.

: puoi salvare i tuoi dati per accedere a siti e app che necessitano di autenticazione. Mantieni la connessione quando cambi dispositivo : NordPass è disponibile su qualsiasi dispositivo sia Mobile che Fisso.

: NordPass è disponibile su qualsiasi dispositivo sia Mobile che Fisso. Rileva password deboli e già usate : in questa maniera eviti che la tua password venga utilizzata per accedere senza il tuo consenso.

: in questa maniera eviti che la tua password venga utilizzata per accedere senza il tuo consenso. Analizza il Web alla ricerca di violazioni di dati

Allega file agli elementi: puoi caricare nella tua cassaforte alcuni file personali che sono fondamentali per te da tenere lontano da malintenzionati.

Il secondo piano, Family, è un pacchetto Premium adatto alla tua famiglia. Con questo abbonamento, in sconto a 2,49 euro al mese, è possibile impostare fino a 6 account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.