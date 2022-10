NordVPN parla italiano su Android: l'aggiornamento

Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro del team di sviluppo impegnato su NordVPN, finalizzato a migliorare la qualità del servizio offerto e quello delle applicazioni correlate. Oggi segnaliamo la distribuzione di un aggiornamento che porta la versione Android alla release 5.25. Tra le novità introdotte, una ci interessa da vicino: debutta finalmente il supporto all’italiano, come chiesto a gran voce dagli utenti. Può essere scaricata direttamente dalla piattaforma Google Play.

NordVPN 5.25 per Android: c’è l’italiano

In questo modo, l’interfaccia risulta completamente tradotta nella nostra lingua, in ogni sua schermata, comando e voce dei menu. Si tratta di una mano tesa a chi ha poca dimestichezza con l’inglese, ma non vuol rinunciare a quanto ha da offrire la VPN composta da oltre 5.600 server distribuiti in tutto il pianeta. Lo stesso era accaduto sul fronte iOS con il rilascio della 7.19.0 avvenuto a inizio settembre.

L’update porta inoltre con sé la correzione di alcuni bug non meglio precisati. Si tratta di imperfezioni individuate (e segnalate tramite feedback) nelle versioni precedenti del codice e ora da etichettare come un lontano ricordo. Migliorano dunque progressivamente la stabilità, la prestazioni e la sicurezza.

In questo momento, l’ abbonamento a NordVPN è in sconto del 65% con la possbilità di ottenere ben tre mesi di servizi gratis per chi sceglie la formula biennale del pacchetto Completo. Include, oltre a una Virtual Private Network dalla portata globale, la protezione anti-malware che tiene lontano il codice maligno, il blocco automatico di tracker e inserzioni pubblicitarie, un password manager, il Data Breach Scanner e 1 TB di spazio per l’archiviazione crittografata sul cloud. C’è anche la possibilità di richiede un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

