VPN: tutti i bundle di NordVPN per risparmiare

NordVPN è senza dubbio lo strumento più noto e utilizzato tra quelli di Nord Security, ma non l’unico. La software house mette infatti a disposizione diverse soluzioni dedicate alla tutela della privacy e dei dati, così come alla gestione delle credenziali per l’accesso ai servizi online. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile approfittare dei bundle proposti averli tutti a disposizione e risparmiare.

NordVPN: come risparmiare con i bundle

Sono tre i piani di abbonamento previsti, pensati per soddisfare le diverse necessità degli utenti. Si va da quello base all’alternativa più avanzata e completa. Eccoli.

Standard : il più economico, include l’accesso alla Virtual Private Network di Nord VPN e la protezione dai malware di Threat Protection.

: il più economico, include l’accesso alla Virtual Private Network di Nord VPN e la protezione dai malware di Threat Protection. Plus : ha tutto quanto incluso nel piano precedente e, in aggiunta, il password manager di NordPass per gestire in modo sicuro le credenziali.

: ha tutto quanto incluso nel piano precedente e, in aggiunta, il password manager di NordPass per gestire in modo sicuro le credenziali. Completo: al pacchetto precedente si aggiunge 1 TB di spazio sul cloud di NordLocker per salvare file e documenti in modo sicuro.

Il prezzo finale varia poi in base alla durata della sottoscrizione. Sono queste le opzioni proposte, ognuno scelga quella più adatta in base alle proprie esigenze.

Un mese : pensato per chi ha bisogno del servizio per breve tempo, l’abbonamento è offerto a prezzo pieno.

: pensato per chi ha bisogno del servizio per breve tempo, l’abbonamento è offerto a prezzo pieno. Un anno : scegliendo una durata pari a dodici mesi, la spesa si dimezza e il pagamento può essere effettuato con una sola transazione.

: scegliendo una durata pari a dodici mesi, la spesa si dimezza e il pagamento può essere effettuato con una sola transazione. Due anni: l’alternativa biennale è quella che riduce fino a un terzo o un quarto (dipende dalla promozione attiva) il costo.

Chi desidera risparmiare può scegliere oggi NordVPN con il 63% di sconto rispetto al listino. In ogni caso, è possibile beneficiare di un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.