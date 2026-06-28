NordVPN in offerta: -70% per il piano di 28 mesi con l'offerta di fine giugno 2026

La migliore VPN da attivare a fine giugno 2026 non può che essere NordVPN, soluzione ideale per chi è alla ricerca di un servizio completo, con una connessione veloce, sicura e senza blocchi su base geografica. La promo in corso garantisce la possibilità di attivare la VPN con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese e un accesso illimitato per 28 mesi. Lo sconto è del 70%. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche navigando da una rete non privata. C’è poi una politica no log, che elimina il tracciamento. La VPN può essere utilizzata anche per aggirare blocchi su base geografica e censure online, scegliendo un server situato in un altro Paese. Da segnalare anche la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando le app messe a disposizione da NordVPN.

Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi seguire una rapida procedura di attivazione online.