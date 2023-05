Ciao Roma: nuovi server fisici NordVPN nella Capitale

Il nostro è un paese meraviglioso e unico, anche dal punto di vista morfologico: la naturale estensione dell’Italia, da nord a sud, costituisce una delle ragioni per le quali l’introduzione dei quattro nuovi server fisici di NordVPN situati a Roma rappresenta una mano tesa verso gli utenti nostrani. Vediamo perché e come ora il servizio ( oggi in sconto del 63% e con tre mesi gratis) è strutturato in modo da garantire prestazioni ancora più elevate, come sempre senza alcun compromesso sul fronte di sicurezza e privacy.

NordVPN ha quattro nuovi server fisici a Roma

Coloro che risiedono o si trovano temporaneamente al centro-sud, fino a oggi, hanno avuto come alternativa ottimale per garantirsi le migliori performance l’accesso attraverso i nodi della Virtual Private Network localizzati in Albania o in Grecia, poiché geograficamente più vicini a loro rispetto a quelli del centro-nord Europa. Così facendo, però, si rinunciava all’IP italiano, con tutto ciò che ne consegue. Il debutto dei nuovi server nella Capitale risolve il problema, in modo definitivo.

La presenza fisica (e non virtuale come nel caso di altri fornitori) di NordVPN a Roma ha proprio come obiettivo quello di servire chi vive nei dintorni della Città Eterna e, più in generale, nel centro-sud. A loro è così fornita una via d’accesso al mondo online rapida, con una latenza fortemente ridotta e il pieno supporto alla crittografia del traffico dati attraverso protocolli di ultima generazione, in grado di tutelare la privacy e informazioni, mantenendo al tempo stesso lontani i potenziali attacchi.

Il raggio d’azione del servizio non si limita all’ambito VPN. Oltre alla celebre Virtual Private Network, composta a livello globale da oltre 5.600 server, include strumenti avanzati per la cybersecurity come un anti-malware sempre aggiornato, il blocco automatico di tracciamento e pubblicità così da poter navigare senza preoccupazioni e fastidi, un password manager multipiattaforma per la gestione delle credenziali, il data breach scanner che avvisa tempestivamente nel caso di violazioni degli account e 1 TB di spazio sul cloud per il backup dei file protetto da crittografia avanzata. Tutto questo con prezzi a partire da 3,29 euro e tre mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.