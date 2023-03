NordVPN: tunnel privati gratis per tutti con Meshnet

NordVPN ha annunciato che la funzionalità Meshnet è disponibile gratuitamente per tutti, quindi anche agli utenti senza abbonamento alla nota VPN. È possibile utilizzare un tunnel cifrato e privato per accedere direttamente ad un altro dispositivo, ovunque si trovi nel mondo. La funzionalità supporta Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

NordVPN Meshnet gratis per tutti

Una VPN crea un canale di comunicazione sicuro tra un dispositivo e un server. Meshnet è simile, ma il tunnel cifrato viene creato tra due dispositivi, ad esempio tra due smartphone oppure tra uno smartphone e un computer. In pratica è come avere un server VPN personale. La funzionalità a pagamento è stata introdotta a giugno 2022. Ora è gratis per tutti.

Per comprendere la sua utilità è sufficiente vedere l’immagine seguente:

Senza Meshnet è necessario usare la VPN aziendale per accedere al computer di lavoro, impostare il port forwarding sul router per accedere al game server privato o al PC di casa e aggiungere una regola al firewall per accedere al web server. Il gateway dell’ISP non permette invece di accedere ad un PC che si trova in un altro paese.

Con Meshnet è possibile accedere a tutte le risorse remote senza nessuna procedura particolare, come si vede nell’immagine:

Meshnet permette di accedere ai dispositivi remoti, condividere i file, giocare con gli amici e lavorare su progetti comuni. È possibile collegare fino a 10 dispositivi personali e 50 dispositivi esterni. Gli utenti devono solo installare l’app NordVPN sui dispositivi e attivare la funzionalità.

