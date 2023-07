30 giorni gratis protetto da Norton: inizia ora

Pochi brand, nell’ambito della cybersecurity, possono vantare l’esperienza e la reputazione di Norton: chi non ha mai avuto modo di metterne alla prova le soluzioni offerte, oggi può approfittare dei 30 giorni gratis nei quali effettuare un test delle funzionalità incluse nei pacchetti studiati per proteggere i dispositivi e i dati personali da qualsiasi minaccia. Nessuna spesa, si valuterà poi se confermare la sottoscrizione all’abbonamento o meno.

Norton: prova la sicurezza per 30 giorni, gratis

Si ha inoltre la possibilità di scegliere tra le diverse formule proposte, a seconda delle specifiche necessità di ognuno. Con il piano AntiVirus Plus, ad esempio, si ha accesso alla protezione per un dispositivo tra PC, Mac, smartphone o tablet, mentre 360 Standard include come extra una VPN per navigare in totale anonimato. Ancora, c’è 360 Deluxe che innalza a cinque il numero dei device da tenere monitorati, aggiungendo lo strumento Dark Web Monitoring che avvisa in caso di violazioni che riguardano le proprie informazioni. Infine, l’opzione 360 Premium arriva a ben dieci apparecchi, per soddisfare anche i più esigenti.

Tra le altre funzionalità incluse da Norton vale la pena citare un password manager per la gestione delle credenziali di accesso a siti, applicazioni e servizi online, essenziale in un’epoca in cui i furti di password possono diventare un problema concreto per la privacy e per il portafogli.

Ricordiamo che la software house attua la politica 100% Promessa Protezione Virus. In cosa consiste? Per coloro che sceglieranno di attivare la prova gratuita e poi di abbonarsi con rinnovo automatico, è previsto il diritto a un rimborso della cifra spesa per la sottoscrizione se i propri dispositivi sono colpiti da malware che l’antivirus non si rivela in grado di rimuovere.

