Norton 360 Deluxe a soli 29,99 Euro per il Cyber Monday, fino 30/11

Norton esagera anche per il Cyber Monday proponendo uno sconto del 68% sulla suite 360 Deluxe. Si tratta di una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato a un prezzo imperdibile, pari a 29,99 Euro per il primo anno. Vediamo cosa offre nel dettaglio e il numero massimo di dispositivi che potrete coprire.

Norton 360 Deluxe garantisce sicurezza su ogni prodotto!

La suite Norton 360 Deluxe di NortonLifeLock è in grado di coprire sia PC Windows e macOS che smartphone Android e iOS, per un numero massimo di cinque dispositivi. Acquistando tale pacchetto potrete accedere alla protezione completa da ogni tipo di minaccia in tempo reale, dai malware ai ransomware più ostici, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

La sicurezza avanzata con antivirus aiuta a proteggere dalle minacce online esistenti ed emergenti per i dispositivi, e a ciò si aggiunge il password manager per gestire facilmente password, informazioni su carte di credito e altre credenziali. In aggiunta, Norton punta il mirino sulla privacy online grazie alla Virtual Private Network integrata. Così facendo, potrete navigare su Internet in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza tracciamento delle attività. Infine, troverete la feature di protezione dei minori per controllare i siti visitati dai più piccoli e rintracciare i loro dispositivi tramite GPS.

Come specificato inizialmente, il prezzo dell'abbonamento per il primo anno è pari a 29,99 Euro. La cifra è data dal risparmio di 5 Euro aggiuntivo accessibile fino al 30 novembre 2021. Lo sconto del 68% è infatti calcolato dal prezzo base di 94,99 Euro all’anno. Successivamente al primo anno, il prezzo tornerà alla cifra base di 94,99 Euro. Potrete anche optare per il piano biennale ma, in tale caso, il prezzo è pari a 79,99 Euro anziché 189,99 Euro.