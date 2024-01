Norton Antivirus: protezione al top a meno di quanto pensi

Oggi proteggere i propri dispositivi e dati personali non è più un’opzione, ma una necessità. La minaccia delle violazioni informatiche cresce giorno dopo giorno, rendendo fondamentale una solida difesa. Qui entra in gioco Norton Antivirus, con le sue offerte esclusive che combinano massima sicurezza e convenienza economica. Preparati a scoprire le sue caratteristiche e come questo antivirus può assicurarti una protezione completa, salvaguardando il tuo portafoglio.

Con Norton Antivirus ti proteggi senza compromessi

Norton Antivirus è da sempre conosciuto nel settore della sicurezza digitale per la sua robustezza e affidabilità. Dall’opzione base ai pacchetti più avanzati, ogni piano è pensato per offrire una difesa impenetrabile, mantenendo al contempo facilità d’uso e accessibilità economica.

Il piano Norton AntiVirus Plus rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una protezione fondamentale. Per soli €19.99 nel primo anno, ti offre una barriera efficace contro virus, malware e ransomware. Inoltre, con 2 GB di spazio per il backup nel cloud, i tuoi dati sono costantemente protetti.

Elevando il livello di sicurezza, Norton 360 Standard, disponibile a €29.99 per il primo anno, integra funzioni extra come una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud. Questa opzione è perfetta per chi desidera estendere la sua protezione, senza scendere a compromessi.

Per le famiglie o coloro che gestiscono più dispositivi, Norton 360 Deluxe è la scelta ideale. A €34.99 per il primo anno, offre protezione fino a 5 dispositivi, con servizi aggiuntivi come il monitoraggio del Dark Web e la Protezione per minori, oltre a 50 GB di spazio per il backup nel cloud.

Per il top delle prestazioni c’è Norton 360 Premium che garantisce una copertura completa per fino a 10 dispositivi a soli €44.99 per il primo anno. Con 75 GB per il backup nel cloud e tutte le funzionalità avanzate di Norton, è la scelta ideale per chi non vuole lasciare nulla al caso.

Concludendo, scegliere Norton Antivirus significa fare un investimento nella tua sicurezza digitale. Queste offerte esclusive ti danno la possibilità di proteggere i tuoi dispositivi e dati personali a prezzi vantaggiosi. Non lasciare che le minacce informatiche compromettano la tua tranquillità online. Approfitta subito delle promozioni Norton per una protezione totale e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.