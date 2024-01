Norton: fino al 71% di sconto sull'antivirus

Rimangono meno di 48 ore per approfittare dei forti sconti proposti in queste festività da Norton sulle proprie soluzioni antivirus. Un esempio? La suite 360 Deluxe è disponibile in questo momento in offerta a -71% rispetto al prezzo di listino.

71% di sconto sull’antivirus di Norton

Cosa includono? Anzitutto, la protezione dal codice maligno dei virus più pericolosi tra quelli in circolazione, inclusi i ransomware che mettono a repentaglio l’integrità dei dati, poi lo spazio sul cloud in cui eseguire il backup dei file, così da poterli condividere più facilmente e recuperare in caso di necessità. Alcune formule includono poi una VPN dedicata alla navigazione anonima. Per saperne di più, rimandiamo al sito ufficiale.

Tra le funzionalità sviluppate da Norton per andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti, tenendo in considerazione quelli che oggi sono i pericoli più grandi legati al mondo online, c’è anche il Dark Web Monitoring. Come suggerisce il nome, si occupa di scandagliare la parte più oscura di Internet, avvisando tempestivamente nel caso di violazioni che interessano le proprie informazioni, così da poter agire di conseguenza. Ancora, non manca un sistema di parental control per la protezione dei minori.

Ecco, dunque, gli sconti disponibili solo fino a domani (martedì 9 gennaio). A seconda della formula, è possibile installare i software su un massimo di dieci device tra PC, Mac, smartphone e tablet.

-42% su Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro invece di 34,99 euro;

-60% su Norton 360 Standard a 29,99 euro invece di 74,99 euro;

-71% su Norton 360 Deluxe a 29,99 euro invece di 104,99 euro;

-65% su Norton 360 Premium a 39,99 euro invece di 114,99 euro.

I prezzi sono riferiti all’abbonamento annuale. Per l’elenco completo delle caratteristiche incluse e per tutti i dettagli in merito ai dispositivi compatibili rimandiamo alla pagina dedicata.

