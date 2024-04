Norton Password Manager: gestione sicura e gratuita delle password

Una password per l’account social. Un’altra per Amazon. Un’altra ancora per accedere all’indirizzo di posta elettronica. E potremo continuare all’infinito. Ricordarsi tutte le password è francamente impossibile, a meno che non si scelga sempre la stessa, andando però così a mettere in pericolo tutti gli account in gioco.

Una soluzione efficace per una gestione semplice e sicura di tutti gli account è uno strumento come il password manager, che consente di usare password difficili da decifrare e un luogo sicuro dove conservarle crittografate. A tal proposito, uno dei programmi migliori è Norton Password Manager: sicuro, intelligente e facile da usare, è disponibile al download gratuito su smartphone Android e iPhone, oltre a essere incluso nei piani Norton 360.

Perché è importante usare un password manager

Se ti rispecchi in almeno uno dei seguenti contesti, hai un motivo più che valido per iniziare a usare un password manager:

hai l’abitudine di usare la stessa password per effettuare l’accesso a numerosi account tutti diversi tra loro, come ad esempio e-mail, banca online, e-commerce, ecc;

tutti diversi tra loro, come ad esempio e-mail, banca online, e-commerce, ecc; usi la stessa password sia per i tuoi account personali che per quelli di lavoro ;

; i tuoi figli sono molto attivi sul web ma sono soliti impiegare la stessa password per accedere ad app e siti web vari.

Quanto riportato qui sopra rientra purtroppo nella normalità delle cose in numerose famiglie italiane. Le conseguenze di un simile comportamento potrebbero essere catastrofiche, in particolare se un hacker riuscisse a violare un unico account, trovando la chiave di accesso per molti altri:

accesso all’indirizzo di posta elettronica e ai siti di e-commerce in cui sono conservati i dati della carta di credito;

in cui sono conservati i dati della carta di credito; accesso a dati aziendali riservati o esclusivi;

o esclusivi; accesso ai dati riservati dei propri figli, tra cui foto, messaggi e altre informazioni personali.

Le caratteristiche principali di Norton Password Manager

Sicuro, intelligente e facile: sono questi i tre aggettivi che identificano Norton Password Manager.

Sicuro perché crea in automatico password complesse e sempre nuove, al fine di proteggere al meglio ogni tipo di account.

Intelligente perché da un lato va ad aggiornare le password più deboli con altre sicure, dall’altro mostra in maniera chiara se vi sono password non sicure che necessitano di un nuovo controllo.

E facile perché semplifica il processo di sincronizzazione delle password tra vari dispositivi. Inoltre, rende più semplice la compilazione dei moduli (con un solo clic) e apre alla condivisione esclusivamente con gli utenti che si ritengono attendibili.

Norton Password Manager: download gratis e pacchetti Norton 360

Lo strumento Norton Password Manager è disponibile al download gratuito sui dispositivi mobile con a bordo il sistema operativo Android e iOS. Inoltre è disponibile come estensione per i seguenti browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.

Se sei alla ricerca di una soluzione all-in-one per la sicurezza e la privacy, ti farà piacere sapere che Norton Password Manager è incluso anche nei piani Norton 360 Standard, Deluxe e Premium a partire da 29,99 euro per il primo anno (fino al 66% di sconto).