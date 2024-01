Norton: protezione online in tempo reale con piani in abbonamento scontati fino al 71%

Con l’aumento delle attività online durante le festività, Norton intensifica la sua offerta di sicurezza per dispositivi con sconti fino al 71% sui suoi abbonamenti. La promozione, valida dal 19 dicembre 2023 al 9 gennaio 2024, è un’occasione per garantire la protezione dei dispositivi contro le minacce emergenti.

Protezione completa con Norton

Norton presenta una gamma di prodotti per garantire una navigazione sicura e una protezione affidabile dai cyber-rischi:

Norton AntiVirus Plus : Disponibile a €19.99 (42% di sconto), offre protezione per un dispositivo, con 2 GB di backup nel cloud e una promessa di protezione al 100% dai virus.

: Disponibile a €19.99 (42% di sconto), offre protezione per un dispositivo, con 2 GB di backup nel cloud e una promessa di protezione al 100% dai virus. Norton 360 Standard : A €29.99 (60% di sconto), estende la protezione a VPN e 10 GB di backup nel cloud.

: A €29.99 (60% di sconto), estende la protezione a VPN e 10 GB di backup nel cloud. Norton 360 Deluxe : Ridotto a €29.99 (71% di sconto), include funzionalità per 5 dispositivi, monitoraggio del dark web e protezione minori.

: Ridotto a €29.99 (71% di sconto), include funzionalità per 5 dispositivi, monitoraggio del dark web e protezione minori. Norton 360 Premium: Per 10 dispositivi a €39.99 (65% di sconto), con 75 GB di backup nel cloud e funzionalità avanzate.

Funzioni chiave

Le soluzioni Norton includono:

Protezione in tempo reale : Antivirus avanzato per proteggere contro minacce online esistenti ed emergenti.

: Antivirus avanzato per proteggere contro minacce online esistenti ed emergenti. Secure VPN : Navigazione anonima e sicura con crittografia avanzata.

: Navigazione anonima e sicura con crittografia avanzata. Password Manager : Gestione sicura di password e credenziali online.

: Gestione sicura di password e credenziali online. Backup del PC nel Cloud : Protezione contro la perdita di dati a causa di errori di hardware o ransomware.

: Protezione contro la perdita di dati a causa di errori di hardware o ransomware. Protezione minori : Strumenti per la gestione sicura delle attività online dei minori.

: Strumenti per la gestione sicura delle attività online dei minori. SafeCam per PC : Protezione contro gli accessi non autorizzati alla webcam.

: Protezione contro gli accessi non autorizzati alla webcam. Orario di Scuola : Gestione dell’ambiente di apprendimento a distanza per bambini.

: Gestione dell’ambiente di apprendimento a distanza per bambini. Dark Web Monitoring: Monitoraggio delle informazioni personali sul dark web.

Riconoscimenti e garanzia di qualità

Norton ha ricevuto riconoscimenti significativi per la qualità dei suoi prodotti, inclusi premi da PC Mag, AV-TEST e SE Labs, consolidando la sua reputazione come leader nella sicurezza informatica e offre una garanzia di rimborso se un dispositivo viene infettato da un virus che il software non riesce a rimuovere, sottolineando l’efficacia e la fiducia nella propria protezione.

