Norton: risparmia sulla tua sicurezza digitale fino al 66%

Il nome Norton all’interno del panorama degli antivirus è sinonimo di garanzia e affidabilità: parliamo di un prodotto che da anni protegge i computer di tantissime persone da ogni possibile virus, malware e accesso non permesso. Ad oggi, questo antivirus offre una serie di piani adatti ad ogni evenienza, con il primo anno ad un prezzo scontatissimo.

Norton: protezione completa per ogni esigenza

Norton AntiVirus Plus si propone come punto di partenza per chi desidera difendersi da virus, malware, ransomware e hackeraggi, offrendo una protezione per un singolo dispositivo e includendo 2 GB di backup nel cloud e un gestore di password, il tutto a soli 19,99€ per il primo anno.

Per chi cerca una protezione ancora più ampia, Norton 360 Standard aggiunge alla formula una connessione a Internet privata grazie alla VPN integrata, con 10 GB di backup nel cloud a soli 29,99€ per il primo anno. La scelta migliore, tuttavia, è rappresentata da Norton 360 Deluxe, che estende la protezione fino a 5 dispositivi, offre 50 GB di backup nel cloud, il monitoraggio del dark web e strumenti di protezione per i minori a soli 34,99€ per il primo anno. Per le famiglie numerose o per chi necessita di proteggere un maggior numero di dispositivi, Norton 360 Premium copre fino a 10 dispositivi e offre 75 GB di backup nel cloud, al prezzo di 44,99€ per il primo anno.

Oltre alle soluzioni di protezione antivirus e antimalware, il servizio propone anche Norton Secure VPN per proteggere le tue informazioni sensibili quando ti connetti a reti pubbliche, disponibile a 39,99€ per il primo anno per un dispositivo. E per chi naviga frequentemente da dispositivi mobili, Norton Mobile Security è la risposta ideale per proteggere smartphone e tablet da minacce online e furto di dati, offerta a 12,99€ per il primo anno per un dispositivo.

Norton completa la sua offerta con una serie di strumenti aggiuntivi come Norton Computer Tune Up per ottimizzare le prestazioni del tuo PC, Norton Family per una navigazione sicura per i più piccoli, Norton Utilities Ultimate per mantenere il tuo PC in salute, e molto altro ancora, tutti disponibili a 39,99€ per il primo anno.