Norton Secure VPN: la tua guida alla configurazione

Per proteggere i propri dati quando si accede a Internet è utilissimo ricorrere a una VPN: per una connessione VPN illimitata e sicura è possibile affidarsi a Norton Secure VPN. Il servizio proposto da Norton, azienda di riferimento per la sicurezza informatica, è accessibile grazie al bundle Norton 360 che include anche l’antivirus oltre ad altri servizi proposti dall’azienda.

Norton 360 è disponibile in più versioni. La Standard costa 29,99 euro per un anno e consente l’utilizzo della VPN e degli altri software inclusi nel bundle su 1 dispositivo. C’è poi la versione Deluxe che costa 34,99 euro e consente l’utilizzo su 5 dispositivi (tra Windows, Mac, Android e iOS).

A completare l’offerta c’è Premium, che costa 44,99 euro estendendo l’utilizzo a 10 dispositivi. Per attivare uno dei bundle basta visitare il sito ufficiale di Norton tramite il box qui di sotto.

Come configurare Norton Secure VPN

Norton Secure VPN è un servizio che consente l’accesso a una rete VPN illimitata e protetta dalla crittografia, con una politica no log che assicura l’assenza del tracciamento e con la possibilità di selezionare un server situato in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all’accesso a un sito o a un’app.

Uno dei punti di forza di Norton Secure VPN è la semplicità di configurazione. Dopo aver attivato Norton 360, infatti, sarà possibile installare la VPN sul proprio dispositivo. Per farlo, è necessario:

su computer : accedere all’ area utente del sito di Norton , effettuando il login con il proprio account (con cui è stato attivato Norton 360), individuare la voce Secure VPN e premere su Scarica , seguendo poi la procedura guidata; una volta installato il software, la VPN sarà attivabile con un click

: accedere all’ , effettuando il login con il proprio account (con cui è stato attivato Norton 360), individuare la voce e premere su , seguendo poi la procedura guidata; una volta installato il software, la VPN sarà attivabile con un click su smartphone e tablet: collegarsi allo store del dispositivo (Play Store oppure App Store) e scaricare l’app Norton Secure VPN; completata l’installazione, basta effettuare il login con il proprio account e attivare la VPN per iniziare a usare il servizio

Per utilizzare Norton Secure VPN è sufficiente attivare Norton 360, disponibile a partire da 29,99 euro per un anno, con la possibilità di scegliere tra le versioni Standard, Deluxe e Premium. Il bundle di Norton include anche l’antivirus oltre a un massimo di 75 GB in cloud per il backup dei dati e altri servizi di sicurezza messi a disposizione dall’azienda.