Notebook economico per il 2023: scegli questo Acer

Grazie al forte sconto proposto oggi da Amazon su Acer Aspire 5 è possibile allungare le mani su un notebook economico, ma con tutto ciò che serve per iniziare il 2023 nel migliore dei modi: basato sul sistema operativo Windows 11, è adatto per le sessioni di lavoro, studio e intrattenimento multimediale. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’offerta.

Acer Aspire 5 è la migliore offerta di oggi

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e possibilità di connessione a un monitor esterno, potente processore AMD Ryzen 5 5500U, chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB 2.0 e 3.2 (Type-A e Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam HD, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Chi lo ordina subito riceverà direttamente a casa il notebook in un paio di giorno al massimo, entro mercoledì 4 gennaio, senza alcuna spesa aggiuntiva grazie alla spedizione gratuita offerta da Amazon.

Lo sconto di oggi permette di acquistare Acer Aspire 5 al prezzo di soli 459 euro, un vero affare considerando il comparto hardware appena descritto, il suo design e l’affidabilità del marchio.

