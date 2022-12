Notebook per scuola e lavoro: l'occasione Acer

Dotato di caratteristiche adatte a un utilizzo nell’ambito della scuola o in quello del lavoro, Acer Aspire 3 è un notebook potente e con una grande versatilità. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine per lo sconto di 150 euro su Amazon che lo rende un’occasione perfetta per chi sta cercando un nuovo portatile da mettere sulla scrivania o in borsa.

Acer Aspire 3: il notebook in forte sconto

Ecco quali sono le sue principali specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G4, chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, grande autonomia e una gamma completa di porte per la connettività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in modalità S con licenza ufficiale Microsoft. Per ulteriori informazioni puoi consultare la descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo notebook Acer, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 399 euro, approfittando dello sconto di 150 euro proposto da Amazon.

La disponibilità di Aspire 3 è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: effettuando subito l’ordine lo si riceverà a casa nei primi giorni del nuovo anno, così da poterlo mettere sulla scrivania alla ripresa della scuola o del lavoro.

