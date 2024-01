Novakid: i tuoi bambini imparano l'inglese, tu risparmi il 15%

L’apprendimento delle lingue straniere è diventato una competenza essenziale fin dalla giovane età. Novakid è la soluzione ideale per insegnare l’inglese ai bambini dai 4 ai 12 anni, rendendo l’esperienza educativa un’avventura divertente e coinvolgente. Ora con una promozione esclusiva: 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni con il codice ILSOFT15.

Perché scegliere Novakid è una buona idea

Cosa offre Novakid?

Immersione linguistica : imparare l’inglese con un madrelingua diventa semplice, veloce e divertente

: imparare l’inglese con un madrelingua diventa semplice, veloce e divertente Ogni insegnante Novakid ha ottenuto la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese e partecipa costantemente a corsi di formazione

di insegnante della lingua inglese e partecipa costantemente a Dal semplice al complesso: con Novakid, imparare l’inglese da zero diventa un divertimento. Si considera sempre l’età e le caratteristiche individuali dello studente, adattando l’approccio e la velocità dei corsi di conseguenza

diventa un divertimento. Si considera sempre l’età e le caratteristiche individuali dello studente, adattando l’approccio e la velocità dei corsi di conseguenza Le lezioni si svolgono comodamente da casa, in un ambiente sicuro e confortevole

Tra le caratteristiche Novakid che fanno la differenza, sottolineiamo l’attenzione degli insegnanti alle caratteristiche specifiche dell’età e il programma basato sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue, che garantisce una formazione conforme agli standard internazionali.

Le classi sono interamente virtuali, senza la necessità di installare programmi aggiuntivi, mentre i genitori avranno accesso a un archivio delle lezioni per seguire i progressi. Attraverso la realtà virtuale, inoltre, i bambini possono esplorare musei e gallerie famose nel mondo.

Durante le lezioni di inglese online di Novakid, tutto si svolge esclusivamente in inglese, abituando i bambini a comunicare senza l’uso della propria lingua madre. L’approccio basato sul gioco rende l’apprendimento universale e su misura per i bambini, evitando noiosi esercizi e schede grammaticali.

Scegli Novakid per offrire ai tuoi figli un percorso educativo che non solo li preparerà linguisticamente per il futuro, ma lo farà in modo coinvolgente e divertente. Utilizza il codice ILSOFT15 per ottenere il 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.