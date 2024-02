Novakid, un viaggio nel mondo dell'inglese per bambini: sconto del 15%

L’apprendimento delle lingue è una delle abilità più importanti che possiamo offrire ai nostri figli. E se potessimo rendere questo viaggio educativo non solo efficace ma anche divertente? Novakid offre un’esperienza di apprendimento dell’inglese per bambini che è sia coinvolgente che efficace. Ora, grazie alla promozione attiva, potrai ottenere uno sconto del 15% inserendo in fase di acquisto il codice ILSOFT15.

Corso d’inglese online per i piccoli studenti

Il concetto di Novakid ruota intorno all’idea di rendere l’apprendimento dell’inglese per i bambini un’esperienza piacevole e coinvolgente. Immagina un corso dove ogni lezione è un’avventura, un’opportunità per il tuo bambino – dai quattro ai dodici anni – di esplorare il mondo attraverso la lingua inglese. Ecco cosa rende Novakid così speciale.

Le lezioni sono condotte interamente in inglese, consentendo ai bambini di abituarsi a comunicare nella lingua senza dover ricorrere alla propria. Questo metodo si dimostra estremamente efficace nel favorire un apprendimento rapido e naturale. In più, si svolgeranno online (quindi senza dover acquistare libri di testo) e comodamente da casa.

Ogni insegnante Novakid è madrelingua inglese altamente qualificato con una certificazione internazionale nel campo dell’insegnamento dell’inglese. Ogni bambino è unico e Novakid lo sa: per questo personalizza il proprio approccio per adattarlo alle caratteristiche individuali di ciascun studente.

La piattaforma utilizza una varietà di strumenti interattivi, come giochi, fumetti e tour virtuali, per rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente per i bambini. E i genitori potranno seguire e tenere traccia in tutta tranquillità i progressi dei propri figli. Perché aspettare? Approfitta ora dell’offerta speciale di Novakid: uno sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice ILSOFT15.

