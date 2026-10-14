Nuova VPN senza limiti: la migliore offerta del mese è di NordVPN (-70%)

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti, in modo da proteggere la connessione e, nello stesso tempo, aggirare blocchi geografici e censure online.
Scegliendo il piano di 24 mesi e aggiungendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione, la VPN è ora disponibile con un costo ridotto a 3,37 euro al mese con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo garantisce un risparmio del 70%.
L’offerta, disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.
La migliore VPN da attivare oggi
Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa, sicura e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di:
- criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
- una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online
- un network composto da oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per consentire all’utente di scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica e censure online
- la possibilità di navigare da 10 dispositivi per account, senza limitazioni di banda e traffico dati
- l’accesso a servizi aggiuntivi di sicurezza, con i vari piani extra proposti da NordVPN per i suoi utenti
Con la promozione in corso, NordVPN ora costa 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). Quest’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per attivare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di attivazione. Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il sito ufficiale della VPN. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo e tramite il portale ufficiale del servizio.