Nuova VPN senza limiti: la migliore offerta del mese è di NordVPN (-70%)

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti, in modo da proteggere la connessione e, nello stesso tempo, aggirare blocchi geografici e censure online.

Scegliendo il piano di 24 mesi e aggiungendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione, la VPN è ora disponibile con un costo ridotto a 3,37 euro al mese con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo garantisce un risparmio del 70%.

L’offerta, disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa, sicura e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di:

criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata

per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online

che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online un network composto da oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per consentire all’utente di scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica e censure online

composto da sparsi in tutto il mondo per consentire all’utente di scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica e censure online la possibilità di navigare da 10 dispositivi per account , senza limitazioni di banda e traffico dati

, senza limitazioni di banda e traffico dati l’accesso a servizi aggiuntivi di sicurezza, con i vari piani extra proposti da NordVPN per i suoi utenti

Con la promozione in corso, NordVPN ora costa 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). Quest’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di attivazione. Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il sito ufficiale della VPN. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo e tramite il portale ufficiale del servizio.