BMAX B3: Mini PC con Windows 11 a soli 179 euro

Si chiama BMAX B3 ed è uno dei migliori Mini PC in circolazione per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Oggi merita un passaggio su queste pagine per l’offerta Amazon che lo rende acquistabile a soli 179 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa nella spesa. Ha tutto ciò che serve per gestire con disinvoltura le operazioni base della produttività, compreso l’editing dei documenti, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Mini PC con Windows 11 Pro: sconto su BMAX B3

Le dimensioni sono davvero compatte, 12,5×11,2×4,4 centimetri, mentre il peso di 290 grammi consente di portarlo ovunque, anche nella borsa o nello zaino. Ciò nonostante, le specifiche tecniche sono quelle di un vero e proprio computer: processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics di undicesima generazione, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 ultra-veloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore microSD, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, quattro porte USB 3.0, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio per il collegamento ad altoparlanti esterni. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, BMAX B3 è acquistabile al prezzo finale di soli 179 euro. Nella confezione sono inclusi anche il cavo HDMI e la staffa VESA utile per chi desidera montarlo dietro lo schermo. Gli interessati non perdano tempo, non sappiamo fino a quando durerà.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Questo significa che, scegliendo di approfittare dell’offerta acquistandolo subito, domani il Mini PC sarà già consegnato a casa, pronto per essere messo sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.