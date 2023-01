Offerta imperdibile: MacBook Air (Apple M2) a -440€

La versione Apple M2 di MacBook Air, con display Liquid Retina da 13,6 pollici, è protagonista oggi di un’offerta senza precedenti su eBay che fa crollare il suo prezzo di ben 440 euro. Si tratta di un’occasione più unica che rara per chi desidera acquistare il computer portatile della mela morsicata, di cui approfittare prima del sold out (la quantità disponibile è limitata) semplicemente inserendo il CASA23 durante il pagamento. Ecco tutti i dettagli della promozione in corso.

MacBook Air con Apple M2: il codice per un super sconto

Si tratta dell’ultima generazione del notebook macOS, nell’elegante colorazione Mezzanotte. A muovere il comparto hardware è l’unità con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core progettata dal gruppo di Cupertino, affiancata da 8 GB di RAM, SSD ultra-veloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati, videocamera FaceTime a 1080p, porta MagSafe 3 per la ricarica, due slot USB 4 con Thunderbolt e tastiera retroilluminata con Touch ID. Altre informazioni a proposito di caratteristiche e funzionalità sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie a questa incredibile offerta, la versione da 13,6 pollici di MacBook Air con chip Apple M2 sotto la scocca è acquistabile al prezzo finale di soli 1.089 euro invece di 1.529 euro come da listino, con uno sconto di 440 euro che lo rende un vero affare. Come scritto in apertura, tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice CASA23 all’atto del pagamento.

Il prodotto è assolutamente nuovo, proposto da un venditore eBay italiano con oltre 79.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito entro metà settimana sarà sulla tua scrivania.

