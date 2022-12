Mini PC per il gaming: ACEMAGICIAN AMR5 in offerta

Già al primo sguardo, si intuisce che ACEMAGICIAN AMR5 non è un Mini PC come tutti gli altri. Progettato per gli appassionati di gaming, racchiude quanto necessario per offrire un’esperienza videoludica di alto livello, nonostante il suo formato compatto. Oggi è protagonista su Amazon con un’ottime offerta in forte sconto.

ACEMAGICIAN AMR5: forte sconto sul Mini PC

Ecco dunque cosa rende le sue specifiche tecniche adatte anche a eseguire i titoli di ultima generazione: AMD Ryzen 5 5600U, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per gestire ogni tipo di connessione, come si può vedere nell’immagine qui sotto. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, con licenza ufficiale Microsoft. In questo momento, hai la possibilità di acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN per il gaming (modello AMR5) al prezzo finale di 470 euro, in sconto di ben 119 euro rispetto al listino.

La buona notizie è che ha disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio, con consegna garantita entro domani: se lo ordini subito farai in tempo a metterlo sotto l’albero di Natale.

