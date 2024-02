Oggi è il Safer Internet Day, ma cos'è?

La sicurezza in Internet è una questione fondamentale nell’era digitale in rapida evoluzione. Il Safer Internet Day, che si celebra il 6 febbraio di ogni anno, è una giornata dedicata a individui, famiglie e comunità che si impegnano per rendere il mondo digitale un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Il tema del Safer Internet Day 2024, “Ispirare il cambiamento. Fare la differenza, gestire l’influenza e navigare nel cambiamento online”, riflette un approccio proattivo per promuovere un’esperienza online positiva e sicura.

La storia del Safer Internet Day

Il Safer Internet Day nasce nel 2006, su iniziativa di Frontiere sicure dell’UE e successivamente abbracciata dalla rete di centri di sensibilizzazione Insafe. L’obiettivo è di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza in Internet e di incoraggiare un uso responsabile delle tecnologie digitali. Nel 2012, gli Stati Uniti aderiscono ufficialmente al Safer Internet Day, segnando la sua espansione in un movimento globale. Oggi, il Safer Internet Day coinvolge i Paesi di tutto il mondo per promuovere la sicurezza e la responsabilità online.

Il tema dell’edizione 2024: ispirare il cambiamento

Il tema di quest’anno, “Ispirare il cambiamento. Fare la differenza, gestire l’influenza e navigare nel cambiamento online”, invita a partecipare attivamente alla creazione di un ambiente digitale più sicuro. Incoraggia gli individui a sfruttare positivamente la propria influenza e ad adattarsi alla natura dinamica del mondo online. Questo tema sottolinea l’importanza dell’azione collettiva nel promuovere una cultura di sicurezza, rispetto ed empatia online.

In un’epoca in cui l’interazione digitale è un aspetto fondamentale della vita quotidiana, il Safer Internet Day sottolinea la necessità cruciale di sensibilizzare ed educare alla sicurezza in rete, soprattutto nel contesto di oggi dominato dall’intelligenza artificiale. Serve come promemoria per valutare le nostre abitudini digitali, implementare solide misure di sicurezza e sostenere una comunità online rispettosa e inclusiva.

La celebrazione di questa giornata rafforza il messaggio che la sicurezza di Internet è una responsabilità condivisa, che richiede la collaborazione tra utenti, aziende tecnologiche e responsabili politici per mitigare le minacce online e promuovere un paesaggio digitale positivo.

Come celebrare il Safer Internet Day

La celebrazione del Safer Internet Day comporta sia un impegno personale che un coinvolgimento della comunità. Ecco alcuni modi per partecipare: