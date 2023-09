Online Safety Bill: pericolo per privacy e sicurezza

Il Parlamento del Regno Unito ha definitivamente approvato la legge, nota come Online Safety Bill, che prevede diversi obblighi per le piattaforme social (in modo simile al Digital Services Act) e soprattutto misure adeguate per proteggere i bambini. La EFF (Electronic Frontier Foundation) ha manifestato tutto il suo dissenso, evidenziando i pericoli per privacy e sicurezza.

Una legge veramente pessima

La legge è il risultato finale di quasi quattro anni di discussioni. Nonostante le critiche e gli avvertimenti di aziende ed esperti, i legislatori del Regno Unito hanno apportato solo alcune delle modifiche suggerite. Quella più “pericolosa” riguarda i servizi di messaggistica.

La versione originale della legge prevedeva l’obbligo di effettuare la scansione dei messaggi per individuare i contenuti CSAM (Child Sexual Abuse Material). La modifica di inizio settembre ha eliminato l’obbligo, ma è rimasta la possibilità futura di chiedere la scansione. Il governo potrebbe quindi imporre alle aziende di sviluppare una tecnologia che consente la scansione senza disattivare la crittografia end-to-end.

Secondo la EFF si tratta di una vera e propria backdoor. Ciò avrebbe conseguenze per la privacy degli utenti, in quanto sarebbe possibile leggere i loro messaggi. Inoltre, eventuali vulnerabilità potrebbero essere sfruttate dai cybercriminali. Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, ha dichiarato che la legge è veramente pessima.

Forti critiche erano arrivate da Meta (WhatsApp), Signal e Apple (iMessage). Le tre aziende avevano minacciato di lasciare il Regno Unito. In ogni caso hanno comunicato che non disattiveranno la crittografia end-to-end per nessun motivo, rischiando anche pesanti sanzioni (fino al 10% delle entrate globali annuali).

La legge obbliga inoltre le piattaforme social a rimuovere i contenuti illegali e quelli non adatti ai minori. La EFF ritiene che ciò permetterebbe al governo di decidere se un contenuto è pericoloso o meno, aprendo le porte alla censura. La legge impone anche la verifica dell’età. Secondo la EFF, ciò violerebbe la privacy e impedirebbe l’accesso anonimo ad Internet.