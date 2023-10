Ottieni fino al 65% di sconto su NordVPN con l'ultima offerta speciale

La prima settimana di ottobre coincide con il lancio dell’offerta speciale di NordVPN, con sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,79 euro al mese. Il piano più economico è quello Standard: 3,79 euro al mese per 2 anni e 3 mesi aggiuntivi in regalo. Lo sconto più alto è invece offerto sul piano Completo, che crolla di prezzo a 5,79 euro al mese per effetto del 65% di sconto. Anche attivando quest’ultimo si ricevono 3 mesi extra gratis.

NordVPN in offerta speciale a partire da 3,79 euro al mese

NordVPN è universalmente riconosciuta come la VPN leader del settore. Rispetto ai servizi concorrenti, offre una maggiore protezione online grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia. Per darti un’idea di quanto sia sicura, ti basti pensare che anche il computer più potente al mondo impiegherebbe qualcosa come miliardi di anni prima di decrittografare i tuoi dati.

Ioltre NordVPN ti permette di navigare senza interruzioni, alla miglior velocità possibile, tenendo conto di quanti siano oggigiorno gli appassionati di gaming e serie TV in streaming desiderosi di una maggiore privacy. Il servizio offre dati illimitati e migliaia di server in tutto il mondo.

L’altro plus di NordVPN è la compatibilità con tutti i principali dispositivi oggi presenti sul mercato: dai PC Windows ai MacBook, dai computer con a bordo il sistema operativo Linux a smartphone Android e iPhone. La VPN è compatibile anche con Chrome, Firefox, Edge e Android TV.

Approfitta ora dell’ultima offerta speciale di NordVPN per attivare il servizio a partire da soli 3,79 euro al mese per 24 mesi. In più, se attivi oggi la VPN, hai in regalo 3 mesi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.