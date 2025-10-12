Passa a Kena con 5G incluso: tutte le promo di ottobre 2025 da 5,99 €/mese

Davide Raia Pubblicato il 12 ott 2025

Le offerte 5G di Kena Mobile sono tra le opzioni più interessanti sul mercato. Con la promozione in corso è possibile accedere a offerte a partire da 5,99 euro al mese, con anche la possibilità di ottenere 2 mesi gratis. Tutte le promozioni sono accessibili tramite il sito di Kena Mobile con anche la possibilità di richiedere una eSIM, in sostituzione della spedizione gratuita della SIM.

Le offerte Kena Mobile di ottobre 2025

Kena Mobile propone diverse promo molto interessanti. Con portabilità da Iliad, Fastweb e operatori virtuali selezionati è possibile scegliere tra le seguenti promo:

Minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 5,99 euro al mese ; con portabilità da Iliad, CoopVoce o Digi Mobile è possibile ottenere 2 mesi gratis

con un costo di ; con portabilità è possibile ottenere Minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 7,99 euro al mese

con un costo di Minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G con un costo di 9,99 euro al mese

con un costo di Minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G al mese con un costo di 29,99 euro ogni 6 mesi

Con portabilità del numero da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM, invece, l’offerta è la seguente:

Minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 11,99 euro al mese

Per chi richiede un nuovo numero sono disponibili queste promo:

Minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G con un costo di 5,99 euro al mese

con un costo di Minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 5G con un costo di 7,99 euro al mese

con un costo di Minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 5G con un costo di 9,99 euro al mese

con un costo di Minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 5G con un costo di 11,99 euro al mese

Tutte le offerte sono disponibili qui di sotto. Direttamente dal sito web è possibile completare l’attivazione della tariffa desiderata, con la possibilità anche di richiedere una eSIM.