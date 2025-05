Passa a Octopus Energy: risparmi sulla bolletta e aiuti l'ambiente a prezzi super

Se le tue serate con gli amici si trasformano spesso in maratone culinarie con il forno acceso per ore, le luci della cucina che brillano come quelle di un set televisivo e il gas che non si spegne mai, allora forse è il momento di pensare a come risparmiare un po’ sulla bolletta. E qui entra in gioco Octopus Energy: l’alleato perfetto per chi vuole continuare a cucinare fino a tardi senza avere il portafoglio che piange a fine mese.

Attiva l’offerta Octopus Energy e comincia a risparmiare da subito

Octopus Energy ti propone due opzioni tariffarie su misura per ogni tipo di cuoco casalingo:

Octopus Fissa 12 Mesi: ideale per chi non vuole sorprese, questa tariffa blocca il prezzo dell’energia per un anno, con un costo di 0,121 €/kWh per la luce e 0,42 €/Smc per il gas. Perfetta per chi ama organizzare cene infinite e vuole sapere sempre quanto spenderà, anche quando la pasta al forno richiede due ore di cottura.

ideale per chi non vuole sorprese, questa tariffa blocca il prezzo dell’energia per un anno, con un costo di per la luce e per il gas. Perfetta per chi ama organizzare cene infinite e vuole sapere sempre quanto spenderà, anche quando la pasta al forno richiede due ore di cottura. Octopus Flex: per chi invece preferisce vivere pericolosamente (almeno sul fronte energetico), questa tariffa segue l’andamento del mercato, con la luce a PUN + 0,011 €/kWh e il gas a PSV + 0,08 €/Smc. Se sei un maestro del risotto all’onda e sai quando il mercato è a tuo favore, questa fa per te!

Entrambe le opzioni prevedono una quota fissa mensile di 7€ per ciascuna fornitura, senza penali o vincoli in caso di recesso. E, per non sentirti in colpa, tutta l’energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili – così puoi cenare con gli amici senza pesare sul pianeta. Allora, cosa stai aspettando? Lascia che il gas e la luce illuminino le tue serate senza far esplodere le bollette. Visita subito il sito di Octopus Energy e scopri come risparmiare con stile!