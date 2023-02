Password e sicurezza: quattro miti da sfatare

Proteggere la propria privacy online è fondamentale, e le password sono la prima barriera di difesa. Per aumentare la consapevolezza sull’importanza di utilizzare password robuste e sicure, sfatiamo (insieme al team di NordPass) alcuni tra i miti più comuni: quando una chiave di accesso è debole? Quanto è rischioso annotare i dati di accesso?

1. È sicuro usare sempre la stessa password

Riutilizzare la stessa password, per quanto possa essere comodo, non è la cosa migliore da fare. Paragona la tua sicurezza online a quella della tua casa: non useresti mai la stessa chiave per aprire tutte le porte. Allo stesso modo, utilizzare gli stessi dati di accesso su più siti web espone il proprio account a seri rischi.

2. Numeri e simboli rendono le password più sicure

Proteggere la tua password con numeri e simboli è sicuramente un ottimo inizio, ma potrebbe non essere sufficiente. Gli hacker utilizzano software sofisticati che possono indovinare facilmente sequenze comuni in pochi millisecondi. Sostituire la lettera “O” con il simbolo “0” o aggiungere “123” non è più sufficiente per difenderti dall’ultimo software di brute-forcing. Per garantire una sicurezza ottimale, è necessario utilizzare una combinazione di lettere, numeri e simboli completamente casuali e evitare i modelli ovvi.

3. Modificare a cadenza regolare la password aumenta la sicurezza

Mentre può essere una buona pratica per grandi organizzazioni, obbligare le persone a cambiare le proprie password frequentemente potrebbe portarle a prestare meno attenzione alla qualità delle password utilizzate. È importante scegliere una password complessa e difficile da decifrare, utilizzarla per un periodo prolungato e aggiornarla solo se necessario, come in caso di una violazione dei dati o sospetta attività fraudolenta.

4. Non hai bisogno di un gestore di password

Al contrario: un gestore di password è la soluzione migliore per limitare la maggior parte dei rischi. Con NordPass, ad esempio, puoi generare password lunghe e complesse e archiviarle in archivi cifrati in modo sicuro. Quando accedi a qualsiasi account o profilo, NordPass compilerà automaticamente il modulo per te, senza dover ricordare le password. Un buon gestore di password è il fulcro di una solida strategia di sicurezza online.

Perché scegliere NordPass?

NordPass è la soluzione perfetta per gestire in modo semplice e sicuro le tue password, informazioni sensibili e note personali su più dispositivi. NordPass offre numerose funzionalità avanzate, come la Salute Password per individuare le chiavi di accesso deboli, il generatore di password uniche e il Data Breach Scanner per proteggere la tua privacy dalle fughe di dati.

Tutti i dati, compresi le informazioni bancarie e le password, vengono archiviati all’interno del vault cifrato di NordPass utilizzando l’algoritmo XChaCha20 per garantire la massima sicurezza. Inoltre, per un periodo limitato, potrai approfittare di una promozione speciale che ti consente di risparmiare il 23% sull’abbonamento NordPass Premium, pagando solo 2,29 euro al mese, pari a 54,96 euro per i primi due anni invece di 71,76 euro. Non lasciare che i tuoi dati sensibili siano a rischio, passa a NordPass oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.