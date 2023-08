Password Manager sicuro e multi-piattaforma: bastano 1,69 euro al mese

Scegliere un nuovo Password Manager diventa più facile grazie alla promozione di NordPass, il gestore di password realizzato dai creatori di NordVPN. In questo momento, infatti, è possibile attivare il servizio con una spesa di 1,69 euro al mese.

In alternativa, è possibile scegliere la versione Famiglia. Questa soluzione permette l’utilizzo di 6 account separati con un costo di 2,79 euro al mese complessivo (meno di 50 centesimi per account). Entrambe le promozioni sono legate all’attivazione del piano biennale.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NordPass è il Password Manager da attivare oggi

Scegliere NordPass significa accedere a un Password Manager completo e ricco di funzionalità che garantisce uno standard di sicurezza elevato e tanti vantaggi. Il servizio è disponibile in due versioni, una per singolo utente, con costo di 1,69 euro al mese, ed una per tutta la famiglia, con 6 utenti e un costo complessivo di 2,79 euro al mese.

Per entrambe le versioni è possibile sfruttare in modo completo il Password Manager, beneficiando della funzione di compilazione automatica e utilizzando il gestore di password su tutti i propri dispositivi, in totale sicurezza. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare funzioni avanzate come, ad esempio, la possibilità di rilevare password deboli e l’analisi del web alla ricerca di violazioni di dati (con conseguente notifica all’utente in merito alla necessità di cambiare password).

La promozione di NordPass prevede l’attivazione di un abbonamento di 2 anni con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i dettagli in merito è possibile consultare il sito ufficiale di NordPass, accessibile di seguito.

NordPass propone anche diverse offerte per clienti “business” garantendo soluzioni pensate per i team di lavoro che hanno bisogno di un Password Manager multi-utente, flessibile, sicuro e con funzioni avanzate. Tutti i dettagli sulle offerte Business sono disponibili tramite il sito ufficiale linkato in precedenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.