Password sicure e shopping senza pensieri: prova LastPass gratis per 30 giorni

Viviamo in un mondo dove ogni app, ogni servizio, ogni sito web sembra chiederti una password diversa. E diciamoci la verità: chi ha voglia di ricordarsi tutte queste password? La soluzione è LastPass, il tuo assistente personale per le chiavi digitali che non solo ti semplifica la vita ma ti aiuta anche a dormire sonni più tranquilli.

Sempre sincronizzato, sempre a portata di mano

LastPass crea combinazioni complicatissime che nemmeno uno scassinatore informatico potrebbe indovinare. Non devi più farti venire il mal di testa per ricordarle tutte: ti basta solo la password principale e LastPass fa il resto, archiviando in modo ultra-sicuro tutte le tue credenziali. PC, tablet o smartphone: LastPass si sincronizza su tutti i tuoi dispositivi. E se un giorno decidi di cambiare password o di esportare tutti i tuoi dati, puoi farlo in un clic. È un po’ come avere un portiere che ti apre la porta sempre e solo a te – niente ospiti indesiderati!

Con LastPass, metti al sicuro molto di più. Le tue carte di credito? Archiviate e pronte per lo shopping veloce e sicuro. Gli indirizzi di spedizione? Sempre disponibili. Le credenziali del Wi-Fi? Te le ricorda lui, così non le perdi mai più. E poi, spazio anche per i tuoi documenti più importanti e le note riservate. Un vero forziere digitale. Ecco quanto costa la tua tranquillità:

Premium : 2,90€ al mese (fatturazione annuale), ideale per chi ama la semplicità e la sicurezza.

Families: 3,90€ al mese (sempre annuale), pensato per famiglie o piccoli team che vogliono dormire sonni tranquilli insieme.

La ciliegina sulla torta? Puoi provare tutto GRATIS per 30 giorni. Se non è amore a prima vista, puoi disdire quando vuoi. Vai sul sito di LastPass e scopri come mettere la tua vita digitale sotto chiave… ma in modo divertente e soprattutto senza stress.