Scegliere un PC all-in-one significa potersi affidare a un grande schermo senza l’ingombro di case o cavi di connessione che corrono dietro al scrivania: il modello HP 27 con specifiche adatte a gestire le applicazioni della produttività, la navigazione, la didattica a distanza e l’intrattenimento multimediale oggi è in offerta su Amazon.

HP 27: PC all-in-one con AMD Ryzen in sconto

Queste le specifiche tecniche integrate: display da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con webcam TrueVision 720p e microfono integrato che scompaiono quando non in uso, processore AMD Ryzen 3 4300U, GPU AMD Radeon, 8 GB di RAM DDR4, moduli Bluetooth e WiFi per la connettività, cinque porte USB 3.0, lettore di schede SD, altoparlanti stereo e slot HDMI. In dotazione anche mouse e tastiera, non wireless. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Tutto questo oggi al prezzo di 749,99 euro invece di 799,99 euro come da listino grazie all’offerta su Amazon.