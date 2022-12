PC Stick fanless con Windows: attiva il coupon sconto

Più piccolo di un Mini PC, tanto da poterlo mettere in tasca: NiPoGi T6 è un PC Stick con caratteristiche adatte a gestire l’editing dei documenti e altre operazioni base della produttività, ma non solo. È ideale anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Oggi lo trovi in offerta su Amazon, grazie al coupon sconto da attivare in un click.

NiPoGi T6: coupon Amazon per il PC Stick

Tra le specifiche tecniche integrate troviamo il processore Intel Atom x5 z8350, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per il salvataggio dei file, Wi-Fi dual band, Bluetooth per la connessione wireless delle periferiche, una porta USB 3.0 e una USB 2.0, lo slot per la lettura di microSD e l’uscita video HDMI da collegare al monitor o al televisore con supporto alla risoluzione 4K.

A racchiudere il tutto un involucro con design fanless (senza ventole) e con ingombro pari a soli 11×3,9×1,7 centimetri. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per tutte le altre informazioni è possibile far riferimento alla descrizione completa.

In questo momento, il PC Stick di NiPoGi (modello T6) è in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 119 euro: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon sconto presente nella scheda del prodotto.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà da te, così da poterlo utilizzare subito o da mettere sotto l’albero per fare un regalo hi-tech originale e di certo gradito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.