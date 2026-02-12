 La tua PEC con 1 euro all'anno, grazie a IONOS
La promozione di IONOS ti permette di avere la PEC europea con una spesa davvero irrisoria: solo 1 euro all'anno, attivazione immediata.
La promozione di IONOS ti permette di avere la PEC europea con una spesa davvero irrisoria: solo 1 euro all'anno, attivazione immediata.

Sono già quasi 20 milioni le PEC attive in Italia. Se ancora non hai la tua, approfitta della promozione a 1 euro all’anno (sconto 90%) lanciata da IONOS. Avrai a disposizione una casella di Posta Elettronica Certificata professionale valida in tutta Europa e con 1 GB di spazio incluso per conservare tutti i messaggi, sia quelli inviati che quelli ricevuti, compresi gli allegati.

Scegli IONOS per la tua PEC: la promozione

È la soluzione adatta per i professionisti e le piccole imprese. Non ci sono costi nascosti, la politica dei prezzi trasparenti ti mette al riparo da qualsiasi sorpresa. Potrai utilizzarla per le comunicazioni a valore legale con la Pubblica Amministrazione e non solo, anche per sostituire le raccomandate cartacee che richiederebbero spese extra e la fila agli sportelli. L’accesso è semplice e veloce, sia da mobile che da desktop, ovunque ti trovi. Tra le altre funzionalità ci sono le notifiche immediate, gli aggiornamenti automatici del servizio, la georidondanza, la certificazione ISO, le scansioni automatiche per la sicurezza e le protezione SSL e DDoS. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione di IONOS per la PEC a 1 euro/anno

Attiva subito la tua PEC professionale con il 90% di sconto sul listino, per solo 1 euro all’anno, un costo davvero irrisorio. Come anticipato, è già pronta per la REM (Registered Electronic Mail), così da poter inviare e ricevere messaggi in tutta Europa. I prezzi sono da intendere IVA esclusa.

IONOS ha un servizio di assistenza attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, raggiungibile via email oppure con una telefonata. È pronto a supportare gli utenti in lingua italiana, rispondendo a qualsiasi domanda. Inoltre, per esigenze particolari, c’è un consulente personale (disponibile dal lunedì al venerdì durante i normali orari d’ufficio) per suggerimenti mirati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
12 feb 2026
