Pendrive Kingston da 32GB all'incredibile prezzo di 9€

Siete alla ricerca di un ottimo dispositivo per conservare i vostri dati più preziosi senza evitare di perderli? Vi consigliamo la pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 32 GB che oggi su Amazon va in offerta all’ottimo prezzo di 9 euro grazie a uno sconto del 10% sul prezzo di listino già comunque abbastanza basso.

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia 32 GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Kingston è una chiavetta USB dal design piuttosto tradizionale, a cui non manca un’asola per collegarla al portachiavi ed un coperchio per la protezione del connettore. L’interfaccia utilizzata è la USB 3.2 Gen1 che con un bandwidth di 10Gbps garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Il dispositivo è compatto e soprattutto leggero, una buona soluzione per i professionisti che necessitano di uno spazio di archiviazione immediatamente disponibile in ogni circostanza.

L’accessorio che vi stiamo consigliando è molto versatile e ha un rapporto qualità/prezzo di altissimo livello considerando le capacità e le prestazioni. In generale è un prodotto che va bene a chiunque e in grado di soddisfare ogni esigenza della vita quotidiana. Vi consigliamo, quindi, di sbrigarvi ad acquistare la pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 32 GB il cui prezzo scende a 9 euro grazie allo sconto del 10% di Amazon.

