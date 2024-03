Pendrive Lexar Jumpdrive da 128GB con USB-C e USB-A a soli 17€ su Amazon

Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile per archiviare i vostri documenti più importanti, la pendrive Lexar Jumpdrive Dual Drive è ciò che fa per voi. Con un design elegante e resistente, protezione in lega di zinco e sistema di rotazione a 360 gradi, questo dispositivo è disponibile a un prezzo incredibilmente basso su Amazon per la versione da 128 GB. Questa è disponibile a soli 17,78 euro e stiamo parlando di una chiavetta che include sia USB-C che USB-A.

Pendrive Lexar Jumpdrive: massima versatilità e velocità di trasferimento

Dotata dello standard USB 3.2, questa pendrive assicura velocità di trasferimento dati fino a 100 MB/s, garantendo un’esperienza rapida e fluida. La sua versatilità è ulteriormente accentuata dalla presenza di due connettori, USB-C e USB-A, che la rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi, incluso smartphone e tablet. Grazie al design pratico e compatto, potete portarla sempre con voi, agganciandola al vostro portachiavi per avere i vostri dati sempre a portata di mano.

La pendrive Lexar Jumpdrive è supportata da una garanzia di 2 anni e sottoposta a rigorosi test di qualità nei Lexar Quality Labs, garantendo prestazioni, compatibilità e affidabilità. Approfittate subito di questa straordinaria offerta su Amazon e portate a casa la vostra pendrive Lexar Jumpdrive Dual Drive da 128 GB a un prezzo mai visto prima. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!