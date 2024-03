PREZZO MINIMO STORICO per il Pixel 8 Pro da 256 GB (-303€)

Lo smartphone Android top di gamma per eccellenza è in doppio sconto su Amazon. L’occasione di oggi ti permette di acquistare il Google Pixel 8 Pro nella versione da 256 GB al suo prezzo minimo storico, risparmiando ben 303 euro rispetto al listino ufficiale.

Rimangono solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera: non lasciarsi scappare le promozioni sull’e-commerce, rimarranno attive solo fino a mezzanotte.

Super sconto di 303 euro su Google Pixel 8 Pro da 256 GB

Tra le specifiche tecniche citiamo solo il display Super Actua con pannello OLED LTPO da 6,7 pollici e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM LPDDR5X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera anteriore da 10,5 megapixel, altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, sblocco con il volto e batteria da 5.050 mAh con caricatore da 30 W. Tutti gli altri dettagli in merito alle caratteristiche e alle funzionalità integrate, incluse quelle legate all’intelligenza artificiale generativa di Gemini, sono riportate nella scheda completa del telefono.

Al prezzo finale di 856 euro invece di 1.159 euro come da listino, grazie al doppio sconto di cui approfittare semplicemente attivando il coupon disponibile oggi su Amazon, Pixel 8 Pro nella versione da 256 GB è il miglior affare di oggi per chi cerca uno smartphone Android top di gamma. La spedizione è gratuita con la consegna assicurata in un solo giorno. Scegli tra le colorazioni Nero ossidiana e Azzurro cielo, la spesa non cambia.

È un’opportunità da non perdere: il tempo si sta esaurendo per partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. L’evento terminerà a mezzanotte. Sfoglia la sezione amazon.it/springdealdays e trova il prodotto che fa al caso tuo.